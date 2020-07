Covid-19 har varit på kraftig frammarsch i USA den senaste tiden och Apple har svarat genom att bland annat åter stänga många av butikerna som nyligen öppnade igen efter den första nedstängningen.

Nu rapporterar Bloomberg att företagets förhoppningar om att kunna börja jobba fullt ut från Apple Park och företagets många andra kontor i både Kalifornien och andra amerikanska delstater innan årsskiftet har skjutits i sank.

Apple räknar nu med att de flesta kommer fortsätta jobba hemifrån under resten av året och åtminstone en bit in på 2021. Företaget uppmanar också butiksanställda vars butiker har stängt att prata med sina chefer och anmäla sig till ”Retail at home”, företagets satsning på att sätta butikspersonal i arbete hemifrån på olika sätt.

I dag jobbar bara en liten andel av Apples personal på kontoren. Det gäller till exempel hårdvaruutvecklare och personer som måste jobba under extra hög sekretess i säkra avdelningar.