Apple Studios har vunnit en utdragen budgivning om visningsrättigheterna för Snowblind med Jake Gyllenhaal, baserad Ollie Masters och Tyler Jenkins serietidning med samma namn, rapporterar Deadline.

Snow Blind handlar om Teddy som bor i Alaska och en dag lägger upp en bild på sin pappa online, varpå han får reda på att hans familj är i vittnesskyddsprogrammet.

För regin står svenske Gustav Möller, som tidigare regisserat Den skyldige, och manusförfattare är Patrick Ness.

Snow Blind kommer att bli den tredje filmen som Apple Studios ger ut efter Martin Scorseses Killers of the Flower Moon och Antoine Fuqua och Will Smith-projektet Emancipation.

