Sommar betyder kanske lugnare mak, bad och grill för de flesta, men för Apple-fans är det också tiden på året då du kan testa de kommande uppdateringarna av IOS, Mac OS, Watch OS och TV OS före alla andra. Varje år efter WWDC släpper Apple sina första betaversioner för utvecklare i Apple Developer Program, och lite senare kommer även betaversioner för allmänheten via Apple Beta Program.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om du är sugen på att testa något eller några av de nya systemen.

Utvecklare eller offentlig beta

Apple släpper sina betaversioner på två sätt: Via Apple Developer Program för registrerade utvecklare, och via Apple Beta Program för allmänheten.

De första betaversionerna av nya system släpps alltid först för utvecklare och lite senare för allmänheten, och så har skett även i år. Apples utveckling har drabbats en aning av pandemin vilket gjorde att WWDC hölls senare en vanligt, och Apple släppte precis beta 2 för utvecklare och den första öppna betan av IOS 14, Ipad OS 14 och TV OS 14. Den som inte är medlem i utvecklarprogrammet får hålla sig till tåls lite till innan de kan testa Mac OS Big Sur och Watch OS 7.

Buggar, många buggar, Apple-beta

Är det något du ska komma ihåg när det gäller Apples betaversioner för både utvecklare och allmänhet så är det att företaget inte använder beteckningen beta på riktigt samma sätt som många andra mjukvaruföretag. Det Apple kallar beta skulle andra kanske kalla alfa eller ”early preview” eller något annat.

Apples betatester handlar inte om att hitta okända buggar och finputsa nästan färdiga system. Den första versionen som släpps brukar har hundratals redan kända buggar och allt eftersom nya versioner släpps fixar vissa medan nya tillkommer baserat på rapporter från användare. Till slut släpper Apple en så färdig version som möjligt, men dessa ”.0”-versioner är känd för att ofta vara så buggiga att många användare väntar tills åtminstone en eller ett par punktuppdateringar har släppts.

Om du ger dig på att installera betaversioner ska du alltså räkna med att tvingas stå ut med buggar av olika slag. Funktioner kanske inte fungerar som utlovat, appar kraschar mer än vanligt, och ibland kan data gå förlorad på grund av en ovanligt elakartad bugg.

Förutom att själva systemet är instabilt under betaperioden kommer många appar och program fungera dåligt eller inte alls tills dess att utvecklarna har hunnit släppa uppdateringar. Det här är en av huvudpoängerna med hela Apples betaprogram – att ge utvecklare tid inte bara att anpassa sig till nya system med nya funktioner och kanske nya säkerhets- och integritetsbegränsningar, utan även för att fixa buggar som manifesteras i den nya systemversionen.

Säkerhetskopiera extra viktigt

Betaversionernas instabila natur är orsak nog att vilja säkerhetskopiera ofta och noga. Men för IOS finns det ytterligare ett skäl: Om du inte arkiverar en komplett säkerhetskopia av din Iphone eller Ipad innan du installerar betaversionen kan du inte backa tillbaka till den gamla vanliga versionen – i alla fall inte om du bryr dig om inställningar, filer och appdata.

För att skapa en arkiverad säkerhetskopia av en IOS-enhet måste du använda en dator. På en Mac med Catalina använder du Finder. På Macar med Mojave eller tidigare, och på Windows, använder du Itunes. Det finns även tredjepartsprogram, men vi håller oss till Apples inbyggda metod.

Anslut din enhet till datorn och välj den under enheter i Finder eller Itunes. Se till att Kryptera den lokala säkerhetskopian är ikryssat (och försäkra dig om att du har tillgång till lösenordet, till exempel sparat i en lösenordshanterare). Välj Säkerhetskopiera nu för att göra en färsk backup. I Finder på Catalina klickar du sedan på Hantera säkerhetskopior. I Itunes öppnar du programmets inställningar och väljer fliken Enheter. Nu ser du en lista över enheter du har backat upp till datorn. Högerklicka på enheten du ska betatesta på och välj Arkiv/Arkivera.

När du har arkiverat en backup skriver Finder/Itunes inte över den om du senare säkerhetskopierar igen, så att du alltid kan återställa från arkivet.

Med Mac är det bästa att skapa en komplett klonbackup av Macens hårddisk som du lägger undan och kan återställa från om du skulle behöva. Men du kan också fundera på att inte installera betaversionen över ditt nuvarande system utan istället på en extern ssd som du startar från när du vill testa. Det är särskilt bra om du enkelt vill kunna fortsätta använda ditt vanliga system och bara vill lattja lite med Big Sur.

Så installerar du betorna

För att installera betaversionen av IOS 14, Ipad OS 14, Mac OS Big Sur, Watch OS 7 eller TV OS 7 gör du på samma sätt. Logga in på Apples betasidor och välj Install profile intill rätt system. Förutom på Mac installerar det en konfigurationsprofil som gör att betaversionerna dyker upp i Inställningar -> Allmänt -> Programuppdatering.

På Mac laddar det ner ett program kallat Beta Access Utility som i sin tur aktiverar uppdateringarna, som du sedan hittar i Systeminställningar -> Programuppdatering. När uppdateringen har laddats ner och du kör igång installationsprogrammet fungerar det som förr i tiden när det låg i programmappen. Du kan till exempel välja att installera på en annan partition eller hårddisk om du inte vill skriva över din vanliga installation.

IOS och Ipad OS kan du även installera via en nedladdad .ipsw-fil och Finder/Itunes. Det kan vara bra om du till exempel har en långsam internetuppkoppling. Apple TV HD har också en sådan fil, men inte Apple TV 4K.

Hjälp till i buggjakten

När du är med och betatestar har du även möjlighet – en del skulle säga en skyldighet – att vara med och förbättra systemen genom att rapportera buggar. När du kör en betaversion av något av Apples operativsystem finns en app/ett program kallat Feedback Assistant. I den loggar du in med ditt Apple ID och kan sedan rapportera om olika buggar du stöter på. Det gäller oavsett om du är utvecklare eller går via Apple Beta Program. Ju fler som skickar in rapporter om en viss bugg, desto större chans att den blir fixad innan systemet lanseras.

Apple har en guide till hur du skriver bra buggrapporter. Följ den så är sannolikheten högre att Apples utvecklare 1) förstår precis vad du menar och kan upprepa buggen på sina maskiner, och 2) hugger tag i och åtgärdar felet

Så nedgraderar du

Har du tröttnat på alla buggar och program och appar som inte fungerar i betorna? Då kanske det är dags att rulla tillbaka till senaste stabila version av systemet och invänta skarp lansering (eller rent av första punktuppdateringen till IOS 14.1, Mac OS 11.1 och så vidare).

Tänk på att du måste ha en arkiverad säkerhetskopia från innan du installerade betaversionen av systemet, annars kan du inte behålla dina filer och inställningar. Har du missat att göra backup innan är det bäst att bita ihop och kämpa tills skarp version släpps i höst.

För att återgå till IOS 13 på Iphone eller Ipad OS 13 på Ipad gör du så här:

Sätt enheten i återställningsläge. Apple har instruktioner för olika enheter här. När skärmen visar att du ska ansluta till dator: Gör det. Finder eller Itunes öppnar då en dialogruta som säger att ett problem har uppstått med enheten och måste fixas. Klicka på Återskapa. Vänta tills den är klar och välj sedan Återskapa säkerhetskopia. Välj din arkiverade backup från rullgardinsmenyn och klicka på Återskapa. Ta en promenad eller något medan den håller på – har du mycket data kan det ta en lång stund.

Om du har installerat betaversionen av Watch OS 7 och haft den parkopplad med en Iphone med IOS 14 måste du behålla IOS 14 på telefonen för att kunna fortsätta använda klockan. Nedgraderar du till IOS 13 kommer du inte kunna använda klockan förrän du installerar IOS 14 igen (beta eller slutgiltig version).

Med Mac beror tillvägagångssättet på hur du har gjort backup. Har du en klonbackup kan du först spara undan alla nya filer du har sparat medan du använde betaversionen av Big Sur till en säker plats och sedan klona tillbaka det gamla systemet. Därefter kan du flytta in de nya filerna igen. Har du betatestat på en annan partition eller hårddisk kan du helt enkelt starta datorn från ditt vanliga system istället och sedan kopiera över eventuella nya filer du behöver från beta-disken.