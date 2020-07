Nyligen köpte Apple upp rättigheterna till Killers of the Flower Moon av Martin Scorsese och nu står det klart att teknikjätten lagt vantarna på ytterligare en storfilm.

Emancipation handlar om en slav som försöker fly från sydstaterna mitt under det amerikanska inbördeskriget. Huvudrollen spelas av Will Smith och filmen regisseras av Antoine Fuqua, mest känd för Training Day och The Equalizer.

Enligt Deadline får Apple betala drygt 120 miljoner dollar för rättigheterna till Emancipation, detta då det blev ett budgivningskrig med Warner Bros. Filmen spelas in nästa år, så det lär dröja ett bra tag innan den dyker upp på Apple TV Plus.

I sammanhanget kan nämnas att Tom Hanks krigsfilm Greyhound får premiär på Apple TV Plus den 10 juli. Det blir den tredje långfilmen på tjänsten efter Hala och The Banker.