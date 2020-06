Facebook har nu sakta men säkert börja rulla ut stöd för mörkt läge till både Iphone och Ipad, rapporterar 9to5Mac. Det mörka läget till IOS ska ha varit under konstruktion sedan i april.

Läget har däremot än så länge inte dykt upp för samtliga användare utan bara en liten procent enligt Facebook själva.

När det väl är tillgängligt går det att hitta genom att öppna Facebook-appen, trycke på de tre linjerna i nedre högra hörnet och välja det i inställningarna.

Du kan se bilder på hur det ser ut nedan, via socialamedierkommentatorn Matt Navarras Twitter.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e