Efter polisbrutaliteten som ledde till Georges Floyds död i Minneapolis har det blivit heta diskussioner om lämpligheten att visa filmer och tv-serier som kan tolkas som rasistiska.

På sistone har till exempel klassiska filmer som Borta med vinden och populära tv-serier som Little Britain plockats bort från HBO Max respektive Netflix, dessutom har enstaka avsnitt av komediserierna Fawlty Towers (Pang i bygget), Scrubs, 30 Rock och It’s Always Sunny In Philadelphia lagts i malpåse.

Nu rapporterar Deadline att Kristen Bell har bestämt sig för att sluta göra rösten till Molly i Apples animerade komediserie Central Park, detta då hon anser att det är mer lämpligt att en svart skådespelare gestaltar den färgade karaktären.

Beslutet innebär att redan färdigställda avsnitt måste göras om, något som i sin tur betyder att det kan dröja innan säsong 2 kan visas på Apple TV Plus.

En liknande förändring ska göras i säsong 5 av Netflix animerade serie Big Mouth. Där ska Jenny Slate inte längre göra rösten till den färgade karaktären Missy utan rollen ska gå till en svart skådespelare i stället.