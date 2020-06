Intels järngrepp om datormarknaden är över. AMD:s Ryzen och Threadripper får snålvattnet att rinna i floder hos gamers och pc-byggare. Sedan bytet från IBM:s Powerpc-plattform 2006 har Apple och Intel haft ett nära samarbete och Apple har ofta fått nya processorer före andra tillverkare – men nu ska företaget överge sin gamla bundsförvant.

Med start i höst inleder Apple ett ambitiöst projekt att byta ut processorerna i hela Macfamiljen mot egendesignade ”system on a chip” – processor, grafikkrets, ai-motor och mycket annat ihopbakat på en kiselplatta.

Apple Silicon: Allt om Apples egna Arm-processorer

Vi användare har en hel del att vinna på detta. Intel har sackat efter i utvecklingen, främst på den punkt där företaget i många år hade vad som verkade vara ett oöverstigligt övertag: Tillverkningsteknik. Taiwanesiska TSMC har de senaste åren först sprungit om Samsung som världens näst bästa chipptillverkare och nu är firman världsledande efter att ha introducerat sin supereffektiva 5-nanometersteknik. TSMC gör alla Apples processorer och Macanvändare kommer därmed kunna dra nytta av de strömsnåla chipp det innebär.

Många utvecklare kommer också bli glada. Äntligen slipper de lägga ner så mycket kraft på att göra en helt annan version för Mac och kan helt enkelt släppa sina IOS-appar. Och även om de tar fram ett gediget Macprogram kan de återanvända stora delar av koden från IOS. Det kommer göra att många fler IOS-appar portas till Mac och att Macversionerna förmodligen kommer hålla mer jämna steg.

Men den största vinnaren kommer vara Apple.

Ingen självklar vinst för alla användare

För de som har en laptop och vill ha hyfsad kraft och så lång batteritid som möjligt tror jag att Apples processorer kommer göra enorm nytta. Intels processorer slår konstant i värmetaket och Macbook Air skulle lika gärna ha kunnat få sitt namn av hur mycket den drar på fläkten som hur lätt den är. Många som även har en Ipad Pro har säkert slagits av hur den klarar att göra lika tunga arbetsuppgifter i appar som Imovie och Garagaband samtidigt som den är helt knäpptyst.

Användare av stationära Macar har inte nödvändigtvis lika mycket att hämta. Processorn är för det första inte alltid den viktigaste komponenten. Grafikkortet kan vara betydligt viktigare, inte minst i spel men även i många proffsprogram. Nu kan knöka in upp till sju grafikkort (även om fyra är mer rimligt) i nya Mac Pro. Apple kommer knappast börja tävla med AMD och Nvidia genom att lansera egenutvecklade pci-expressgrafikkort.

I Imac, Mac Mini och framför allt Mac Pro måste Apple inte bara slå Intel i fråga om prestanda per watt utan även i ren prestanda. Kunder kommer inte godta att köpa en Mac Pro som både blivit långsammare och mindre mångsidig (till exempel ingen möjlighet att köra Windows), oavsett hur lite ström den drar.

Macanvändare som väljer Mac eftersom de föredrar Mac OS men vill ha en flexibel, brett användbar dator som kan göra vad som helst kommer få problem med de nya Macarna, åtminstone till att börja med. Även om Rosetta 2 fungerar otroligt bra kommer det finnas program som helt enkelt inte fungerar, och hårdvara vars drivrutiner aldrig uppdateras. Logic Pro X kommer optimeras, men vad händer med de hundratals pluggar musiker och ljudredigerare brukar jobba med?

Mycket att bevisa

Apple avslöjade ingenting om hur långt utvecklingen med den nya familjen processorer för Mac faktiskt har kommit och vilken prestanda vi kan förvänta oss. A12Z-chippet som sitter i datorn Apple har börjat hyra ut till utvecklare ger ett hum om vad vi kan vänta oss i de minsta, lättaste bärbara modellerna men säger inte mycket om hur det blir i till exempel en 27-tums Imac.

AMD hade i flera år mer effektiva processorer med fler kärnor än Intel, men det var först i slutet av förra året som företaget lyckades utnyttja det för att faktiskt prestera bättre, och för att nå dit tvingades AMD överge mycket av sitt effektivitetsövertag.

Under WWDC-presentationen visades inget som bevisar på att Macar med Apple-kisel blir snabbare än Intel-maskiner med AMD-grafik. Att spela Shadow of the Tomb Raider i 1080p och 30 fps är inte direkt ett kraftprov, och den extremt korta demonstrationen av Maya visar inte mycket. Maya är dessutom ett program vars Macversion redan i dag är så mycket sämre än Windowsversionen att de flesta 3d-kreatörer för länge sedan har bytt till Windows.

När Apple bytte från Powerpc till Intel blev alla Macar omedelbart betydligt snabbare. Den första modellen av Macbook Pro piskade Powermac G5 på nästan alla tester och var till och med snabbare i många program när de översattes via Rosetta. Intels övertag gentemot IBM då var massivt – mycket, mycket större än Apples ännu teoretiska övertag gentemot Intel är i dag.

Apple har kort sagt mycket kvar att bevisa.

På lång sikt: Macen blir snabbare men mer begränsad

På medellång sikt ser Apples byte till egna processorer ut att huvudsakligen gagna företaget självt, och användare med enklare behov som omedelbart kommer dra nytta av längre batteritid och tystare datorer. Proffsanvändare kommer med största sannolikhet stöta på diverse krångel och problem. Apple lovar att Intel-versionen av Mac OS ska uppdateras och underhållas i många år, och det är möjligt att de sista Intel-modellerna kommer bli dyrgripar i vissa kundgrupper.

Men på lång sikt är det nästan garanterat att bytet kommer leda till Macar som är snabbare än de hade varit med Intel – på det de är bra på. Vad en framtida Mac kommer vara bra på är upp till Apple. Ett tydligt exempel på det är spel.

Spelutvecklare har enda sedan Metal släpptes efterfrågat bättre kompatibilitet med Vulkan och Directx 12, så att det kan bli lättare porta spel för Windows och spelkonsoler, men Apple har hittills inte lyssnat. Huruvida framtidens Macar kommer köra något annat än mobilspel är helt upp till Apple, och många spelälskande Macanvändare kan tvingas skaffa en pc – även om en Macbook i teorin har kraft nog att köra de tyngsta av titlar.

Framtidens Macar kanske inte alls kommer bli de praktiska, flexibla ”lastbilar” Steve Jobs förutsåg, utan snarare specialistfordon – datorvärldens glassbilar och ambulanser. Bäst på vissa saker, omöjliga att använda för andra. Risken är att det till slut bara är utvecklare, fotografer, videoredigerare och designers som kör Mac. Ironiskt, kan tyckas, eftersom det var just designers som höll liv i Macen under de mörka åren på 90-talet.