Är du i behov av en två meter lång svart kabel för Thunderbolt 3 kan vi meddela att precis en sådan kabel nu finns till salu på Apple Store.

Den nya kabeln är flätad och gör det möjligt att föra över data med en hastighet på upp till 40 gigabit per sekund via Thunderbolt 3 och upp till 10 gigabit per sekund via usb 3.1 Gen 2. Dessutom erbjuds DisplayPort-videoutsignal (HBR3) och laddning med upp till 100 watt.

Med hjälp av kabeln kan du ansluta Thunderbolt 3-enheter som bildskärmen Pro Display XDR, dockningsstationer och hårddiskar till din Mac. Det maximala antalet enheter som kan seriekopplas är sex.

Priset för Thunderbolt 3 Pro‑kabel (2 m) ligger på 1 595 kronor, men som plåster på såret bjuder Apple på frakten om du beställer ett exemplar.