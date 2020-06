I februari avslöjade 9 to 5 Mac referenser till en ny funktion i IOS som kallas ”Carkey” eller ”Car Key” och ser ut att handla om att koppla digitala bilnycklar till telefonen så att allt du behöver för att öppna bilen och köra iväg är din telefon.

Tyska Iphone Ticker (via 9 to 5 Mac) har rotat i betaversionen av IOS 13.6 och hittat nya referenser till funktionen. Nu är det i Wallet-appens informationssektion du kan läsa mer om Car Key. Apple skriver bland annat att ingen analysdata av hur du använder bilen skickas till Apple, men att biltillverkaren kanske samlar in sådan information.

Vi får också veta att funktionen aktiveras via tillverkarens officiella app och läggs till ungefär som ett betalkort i Wallet-appen. Sedan tidigare vet vi att du kommer kunna ställa in huruvida du måste låsa upp telefonen med Touch/Face ID för att låsa upp bilen, eller om det räcker att ha den i fickan. 9 to 5 Mac har tidigare rapporterat att funktionen kommer kunna använda ultrawideband-tekniken i Iphone 11 och senare, eller nfc på äldre telefoner.

Redan 2018 gick Apple med i ett konsortium för att utveckla en standard för digitala bilnycklar, och det är förmodligen denna som nu är på väg till IOS.