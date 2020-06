Funderar du över vilken tjänst för strömmande video som ger mest valuta för pengarna kan det kanske vara av intresse att ta del av en undersökning från Reelgood.

Undersökningen visar att du får flest tv-serier per dollar om du väljer Amazon Prime Video, men att du får flest serier med ett högt Imdb-betyg om du väljer Netflix. Vad gäller filmer är det Amazon som gäller oavsett om man ser till antal eller betyg.

Hulu, HBO Max och Disney Plus ger betydligt mindre valuta för pengarna, men det allra sämsta valet är Apple TV Plus. Med Apples tjänst får du endast fyra tv-serier och en film per dollar, vilket kan jämföras med 247 tv-serier och 1 427 filmer per dollar för Amazon Prime Video.

I sammanhanget bör det nämnas att utbudet av filmer och tv-serier är lägre i Sverige än i USA, men skillnaden är gigantisk i vilket fall som helst. För tydlighets skull kan det också påpekas att svenska tjänster som C More, Dplay, Viaplay och så vidare inte ingår i undersökningen.