Ett av förra årets mest hyllade spel, Slay the Spire, finns nu ute till IOS. Detta meddelade utvecklaren Mega Crit själva via Polygon i helgen.

Kortspel möter äventyrsspel: Slay the Spire går ut på att kämpa sig uppför ett torn samtidigt som spelaren bättrar på sin allt mer komplexa kortlek och utmaningarna blir allt svårare. Spelet är ett så kallat "roguelike", vilket betyder att stora delar av innehållet tas fram slumpmässigt och gör det väldigt omspelarvänligt.

Sedan tidigare har Slay the Spire funnits ute till Windows, Mac OS, Linux, Playstation 4, Nintendo Switch och Xbox One. Någon gång under 2020 är det även tänkt att släppas till Android.

Läs också: Nvidia Geforce Now lägger till 19 nya spel