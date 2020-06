Apple TV Plus Youtube-kanal har nu släppt en trailer för streamingtjänstens kommande dokumentärfilm om pappor, Dads.

Dads är regisserad av Bryce Dallas Howard (känd som skådespelerska i bland annat The Village, The Help och Jurassic World) och följer sex olika pappor runt om i världen samt innehåller anekdoter och berättelser om faderskap från kändisar så som Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O'Brien, Patton Oswalt och Bryce Dallas Howards egen pappa, regissören Ron Howard.

Dokumentären Dads kommer ha premiär på Apple TV Plus på fars dag i USA den 21 juni.

