Vid sidan av långfilmen Greyhound går det nu att se Little Voice på Apple TV Plus. Bakom tv-serien står J.J. Abrams (känd för Lost, Star Wars: The Force Awakens med mera), artisten Sara Bareilles och Jessie Nelson.

Little Voice är ett uppväxtdrama om Bess King som kämpar med att uppfylla sina musikdrömmar samtidigt som hon hanterar motgångare i karriären såväl som privatlivet.

Seriens musik är skriven av Sara Bareilles som, utöver sina egna låtar, även skrivit musiken till Broadway-musikalen Waitress.