Under fredagen släppte Apple en första trailer för den kommande Apple TV Plus-serien Little Voice, skapad av J.J. Abrams (Lost, Star Wars: The Force Awakens), artisten Sara Bareilles och Jessie Nelson.

Serien är ett uppväxtdrama om Bess King som kämpar med att uppfylla sina musikdrömmar samtidigt som hon hanterar motgångare i karriären såväl som privatlivet. Seriens musik är skriven av Sara Bareilles som, utöver sina egna låtar, även skrivit musiken till Broadway-musikalen Waitress.

Little Voice kommer att ha premiär på Apple TV Plus den 10 juli.

Läs också: Då dyker Tom Hanks nya krigsfilm upp på Apple TV Plus