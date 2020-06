Det brutala polisvåldet som ledde till George Floyds död nyligen har satt fokus på den systematiska rasismen som fortfarande präglar det amerikanska samhället.

Apple har valt att öppet stötta Black Lives Matter-rörelsen och nu rapporterar Screen Times att man gjort det möjligt för användare i USA att se ett antal filmer på temat rasism gratis via Apples tv-app, detta tack vare ett avtal med Warner Bros och andra filmbolag.

Under vinjetten Black in America finns följande filmer tillgängliga under en begränsad period:

Ali

Antwone Fisher

The Black Power Mixtape 1967-1975

Brian Banks

Emanuel

For Ahkeem

The Green Book

A Huey P. Newton Story

Just Mercy

Out of Omaha

The Rape of Recy Taylor

Scandalize My Name

Selma

The Secret Life of Bees

Stranger Fruit

Vill du se filmerna från vår del av världen behöver du ha en vpn-tjänst som är inställd på USA. Observera att det inte krävs att du har ett konto på Apple TV Plus, bara att du har tillgång till Apples tv-app.