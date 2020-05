Från och med idag kan du se samtliga 96 avsnitt av Fragglarna (Fraggle Rock) på Apple TV Plus. Den klassiska dockserien från Jim Henson Company sändes ursprungligen mellan 1983 och 1987 på HBO, men den har även visats i en svenskspråkig version på SVT vid åtskilliga tillfällen.

Beslutet att lägga vantarna på Fragglarna är logiskt, särskilt som uppföljaren Fraggle Rock: Rock On redan finns på Apple TV Plus. Hur mycket Apple fick betala för visningsrättigheterna är i skrivande stund oklart.

Enligt 9to5Mac har Apple även köpt rättigheterna till Ewan McGregors reseserier Long Way Round och Long Way Down. Tanken är att dessa ska följas upp av en ny serie som får namnet Long Way Up.

Möjligtvis kan det även bli aktuellt för Apple att köpa upp originalversionerna av Ghostwriter och Amazing Stories, detta som komplement till de nyproducerade avsnitten.