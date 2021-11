Den 21 januari är det premiär för Fragglarna: Tillbaka till Fraggelberget (Fraggle Rock: Back to the Rock) på Apple TV Plus.

Det hela handlar om en uppföljare till den klassiska dockserien Fragglarna (Fraggle Rock) från Jim Henson Company som sändes mellan 1983 och 1987 på HBO och som även visats i en svenskspråkig version på SVT vid åtskilliga tillfällen.

Så här ser trailern ut:

Den första säsongen av Fragglarna: Tillbaka till Fraggelberget består av 13 avsnitt, men det lär bli aktuellt med fler säsonger så småningom.

Sedan tidigare finns Fragglarna sjung med! (Fraggle Rock: Rock On) på Apple TV Plus och i USA visas även de 96 avsnitten från originalserien.