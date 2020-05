För några månader sedan lanserades Pro Display XDR, en professionell bildskärm från Apple på 32 tum med 6k-upplösning.

Nu låter The Society for Information Display meddela att Pro Display XDR är en av tre bildskärmar som får utmärkelsen ”Displays of the Year”. De övriga två är en vikbar skärm från Samsung och en 65-tummare från BOE Technology.

I motiveringen sägs att Pro Display XDR sätter en ny standard för referensskärmar, detta trots att den är betydligt billigare än sina konkurrenter. Bland annat hyllas färgåtergivningen, ljusstyrkan (uppemot 1 600 nits) och den extremt höga kontrasten (1 000 000:1), något som gör att skärmen är ett utmärkt val för fotografer, videoredigerare och 3d-animatörer.

I sammanhanget kan nämnas att The Society for Information Display tidigare har prisat skärmarna som sitter i Iphone, Ipad Pro och Apple Watch.