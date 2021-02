Nu står det klart vilka filmer, tv-serier och dokumentärer som kommer att visas på Apple TV Plus under de kommande månaderna.

Nästa fredag är det dags för den omtalade dokumentären The World's A Little Blurry som handlar om artisten Billie Eilish.

Den 12 mars är det premiär för Cherry, bröderna Russos film efter dubbelsuccén med Avengers: Infinity War och Avengers: Endgame.

Den 30 april är det dags för den första säsongen av dramaserien The Mosquito Coast med Justin Theroux i huvudrollen.

Under våren är det dags för nya säsonger av Mythic Quest, Ghostwriter och Home Before Dark, sedan kommer nya säsonger av Central Park, Ted Lasso, The Morning Show och Truth Be Told under sommaren.

I sommar är det dessutom premiär för den nya dramaserien Lisey's Story och de tre komediserierna Mr. Corman, Schmigadoon och Physical.

Väntar du på säsong 2 av See får du vänta till hösten, då släpps även den första säsongen av den påkostade serien Foundation.