Intresset för sportdokumentärer har fått ett uppsving på sistone, inte minst med anledning av den hyllade Netflix-serien The Last Dance som handlar om Michael Jordans sista år i det stjärnspäckade basketlaget Chicago Bulls.

Nu står det klart att den andra säsongen av dokumentärserien Greatness Code får premiär på Apple TV Plus den 13 maj.

Den här gången får vi följa sex framgångsrika idrottare, närmare bestämt Marcus Rashford, Russell Wilson, Leticia Bufoni, Scout Bassett, Bubba Wallace och Lindsey Vonn.

I den första säsongen deltog LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky och Kelly Slater, så totalt rör det sig om 13 idrottare.

I sammanhanget kan nämnas att fler sportdokumentärer är på gång för Apple TV Plus, däribland They Call Me Magic, The Long Game: Bigger Than Basketball, Make or Break och The Dynasty.