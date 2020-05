Under några år såg det ut som att jailbreakande av IOS-enheter helt skulle dö ut, åtminstone utanför väldigt nischade kretsar. Men förra året slog buggen Checkm8 ner som en bomb och gör att alla IOS-enheter släppta innan 2018 kan jailbreakas utan något sätt för Apple att stoppa det.

Det verkar ha satt fart på jailbreak-utvecklandet igen, och diverse nya appar och systemmodifikationer som bryter mot App Store-reglerna eller helt enkelt inte fungerar på en låst enhet har dykt upp. Dessutom går utvecklingen vidare av nya verktyg för själva jailbreakandet, och inte bara på enheter som är sårbara för Checkm8.

Utvecklarna av jailbreakverktyget Unc0ver har meddelat att version 5.0.0 kommer släppas inom kort, och kan låsa upp samtliga IOS-enheter med systemversioner från 11 hela vägen till sprillans nya 13.5.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.