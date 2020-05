”Ett fel uppstod vid aktivering. Försök igen.” eller ”Kunde inte logga in på iMessage.” – ett kryptiskt felmeddelande är det enda du får när du försöker logga in på Imessage eller Facetime. Du har provat att logga ut och in igen på Icloud, att starta om enheten, och kanske rent av att installera om hela systemet. Du kan logga in på kontot på appleid.apple.com utan problem och det verkar inte ha några problem i övrigt. Mejl kommer fram som de ska.

Du kanske rent av är inloggad på Imessage och Facetime på en annan enhet där de fungerar som vanligt, men hur du än gör lyckas du inte komma in på den Mac, Iphone eller Ipad du också vill använda.

Efter att ha drivits nära vansinne av just det här problemet har vi hittat vad felet är för åtminstone en del användare.

Spärr i kontot

Det visar sig nämligen att Apple kan blockera ett Apple ID från att aktiveras för just Imessage och Facetime, utan att det påverkar några andra funktioner. Med en sådan spärr i systemet kan du fortsätta använda kontot för Icloud, App Store, Itunes Store och allt annat. Du kan även fortsätta använda Imessage och Facetime på enheter där du redan är inloggad, men kan inte logga in på nya enheter.

För att bli av med spärren måste du kontakta Apples support och be om det. Supporten kan se spärren i sina system och kan plocka bort den, men om det händer flera gånger finns en risk att de säger nej. Orsaken att du över huvud taget spärrades får du inte reda på, och supportpersonalen verkar inte kunna se det heller.

Apple-supporten informerade oss att de vanligaste orsakerna är att det har skickats många meddelanden från ditt konto till personer som inte har dig i sina kontaktlistor, och att meddelanden eller samtal från ditt konto har markerats som spam.

Efter att spärren har tagits bort kan det dröja upp till 24 timmar innan det fungerar att logga in igen, och du kan även behöva starta om enheten.

Andra problem och lösningar

Om ditt konto inte är spärrat finns det en rad andra saker som kan ställa till det. Här är ett urval:

Vpn. Om du är ansluten till internet via vpn kan det i vissa fall få inloggningen att misslyckas.

Om du är ansluten till internet via vpn kan det i vissa fall få inloggningen att misslyckas. Trasiga inställningsfiler. Vi har läst om åtminstone en användare som lyckades logga in efter att ha raderat filen com.apple.apsd.plist i /Library/Preferences och en annan som hade bättre tur med com.apple.iChat.plist i ~/Library/Preferences .

Vi har läst om åtminstone en användare som lyckades logga in efter att ha raderat filen i och en annan som hade bättre tur med i . Felaktigt inställd klocka. Kontrollera i Systeminställningar -> Datum och tid .

Kontrollera i . Fel i nyckelringen. Du kan testa att radera alla nycklar som har med Imessage och Facetime att göra i programmet Nyckelhanterare. Använder du Icloud-nyckelringen kan du testa att stänga av den, starta om och slå på den igen.

Du kan testa att radera alla nycklar som har med Imessage och Facetime att göra i programmet Nyckelhanterare. Använder du Icloud-nyckelringen kan du testa att stänga av den, starta om och slå på den igen. Knas i nvram. Testa att nollställa det.

Men innan du lägger timmar på felsökning kan det alltså vara värt att testa att ringa Apple. Din hårdvara behöver inte ha garanti kvar för att få hjälp med kontoproblem som detta. Om du har fler än en enhet du kan testa på och det inte fungerar att logga in på någon av dem är det troligt att det är just en spärr som är felet.