Ibland kan det vara praktiskt att spela in ett samtal. Kanske intervjuar du någon och vill gå tillbaka och höra svaren igen. Kanske är det ett samtal med en myndighet som du vill arkivera. Eller så ska du bara prata med ett sött barnbarn du ser för sällan och vill kunna titta igen.

Oavsett varför du vill spela in behöver du veta hur du ska göra rent tekniskt. Väldigt få röst- och videosamtalstjänster har inbyggda inspelningsfunktioner. Det beror delvis på att det i vissa länder är olagligt att spela in utan att fråga alla deltagare om lov. Men det finns program som kan hjälpa dig spela in på datorn, oavsett vilken plattform du använder för samtalet.

Zoom är en av de få plattformar som har inbyggd inspelning, men det kräver att administratören och värden tillåter det. Har du inte det kan du använda samma tekniker som med andra tjänster.

Fånga bilden är enkelt

Mac OS inbyggda mediaspelare Quicktime Player har länge haft en skärminspelningsfunktion som gör det enkelt att fånga bilden från Facetime, Zoom, Skype, Hangouts och alla andra videosamtalstjänster. I Mac OS Catalina har den funktionen flyttat från Quicktime Player till det fristående programmet Skärmavbildning, men en genväg finns kvar på samma ställe och med samma kortkommando.

Problemet är hur du kan fånga ljudet. Quicktime Player kan välja en ljudkälla, till exempel den inbyggda mikrofonen, men det finns inget inbyggt sätt att fånga ljudet du själv hör ur högtalare eller hörlurar.

Loopback

Det enklaste sättet att fånga ljudet från båda sidor i ett samtal är verktygsprogrammet Loopback från Rogue Amoeba. Det är ett riktigt litet kraftpaket, och en spottstyver för professionella användare eftersom det är det i särklass enklaste sättet att skicka ljudet från olika program och andra källor som inmatning till ett program.

För vanliga hemanvändare som bara vill spela in ett samtal då och då och inte har någon annan nytta av det är det däremot rätt dyrt för knappt 1 250 kronor.

Du kan åtminstone testa det gratis och använda det i 20 minuter, sedan börjar programmet sänka kvaliteten på det inspelade ljudet. Om du enbart ska använda inspelningarna för att transkribera en intervju eller liknande duger det kanske ändå – prova först med ett oviktigt samtal du kan radera efter.

När du har installerat Loopback gör du så här för att spela in ett samtal. Vi visar med Facetime men det fungerar likadant med andra program.





Öppna Loopback och klicka på plusknappen längst ner till vänster för att skapa en ny virtuell ljudenhet. Döp den till något vettigt, till exempel Mick + Facetime. Markera Loopback Audio under Sources och tryck på Delete längst ner. Klicka på plusknappen till höger om Sources och välj Facetime. Gör samma sak igen men välj din inbyggda mikrofon (eller en extern mikrofon om du har en sådan). Starta ett samtal i Facetime (bäst är att testa detta med någon frivillig tills du har fått grepp på hur du gör). Öppna Quicktime Player och välj Arkiv -> Ny skärminspelning, eller använd Catalinas nya kortkommando shift-cmd-5. Klicka på Alternativ och välj din nya virtuella enhet under Mikrofon. Här väljer du även var filmen ska sparas och lite annat. Du kan antingen välja Spela in hel skärm eller Spela in markerad del. I Mojave och tidigare ritade du upp det område du ville spela in, men i Catalina flyttar du och ändrar storlek på en ruta istället. Starta inspelningen och prata lite med motparten. Stoppa inspelningen genom att klicka på den lilla stoppknappen som visas i menyraden. Öppna inspelningen och lyssna på hur det blev.

Det finns ett program från Ecamm kallat Call Recorder for Facetime, men det fungerar inte med Mac OS 10.14 och senare och vi kan därför inte rekommendera det, även om det fungerade bra förr i tiden. Företaget gör även ett inspelningsprogram för Skype och det fungerar så vitt vi vet, men är alltså enbart för Skype som har tappat mycket av sin popularitet.

Gratis har blivit krångligare

Sedan urminnes tider – eller åtminstone 2005 – har du kunnat lösa det här på ett lite omständligt sätt med hjälp av Soundflower, ett systemtillägg som skapar två virtuella ljudenheter på Macen. De senaste åren har det inte utvecklats, och även om vi lyckas installera det på Catalina får vi det inte att fungera tillfredsställande. Ljudet kommer igång en stund men slutar plötsligt, utan synbar orsak.

Blackhole är ett nytt öppet källkodprojekt som ämnar ersätta Soundflower, och kan göra det i många situationer. Det fungerar som en plugin till Mac OS ljudsystem istället för ett systemtillägg (kernel extension) och är därför lättare att installera, mindre riskabelt och mer framtidssäkert.

För professionella användare är det inte mer krångligt än Soundflower var. Men om du laddar ner och installerar det som det är får du en ljudenhet med 16 kanaler, och inget sätt att styra vilka kanaler som används. Använder du det med ett ljudprogram som Logic Pro X eller Garageband är det inget problem, de kan hålla koll på många kanaler. Men om du vill spela in ljudet med Skärmavbildning fungerar det inte eftersom enbart kanal 1 och 2 fångas.

Vi har lyckats kompilera Blockhole med bara två kanaler, men inte ens då får vi det att fungera ordentligt. Vill du testa med Blackhole eller Soundflower kan du följa våra äldre instruktioner här.

Pluginen utvecklas aktivt så det är fullt möjligt att det blir enklare vad det lider, men tills vidare kan vi bara säga att om du vill ge dig på det får du läsa den dokumentation som finns till Blackhole, prova dig fram, och förmodligen måste du spela in ljudet med ett riktigt ljudprogram samtidigt som du fångar bilden med Skärmavbildning. Men hör av dig om du får det att fungera utan något mer än Blackhole, Ljud-/Midi-inställningar och Skärmavbildning!