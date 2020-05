Med anledning av den pågående pandemin har flera amerikanska tv-program spelats in med hjälp av Iphone på sistone, däribland American Idol, pratshowerna Conan och The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, samt ett specialavsnitt av den populära komediserien Parks and Recreation.

I ett uttalande till Techcrunch säger en talesperson för Apple att ”Iphone erbjuder en unik lösning för att leverera video med hög sändningskvalitet” utan att riskera hälsan för de inblandade parterna.

Mycket talar för att Apple tänker använda sig av Iphone i sändningarna från årets upplaga av WWDC som inleds den 22 juni, åtminstone om vi får lov att tro ett uppmärksammat inlägg från Bloomberg-skribenten Mark Gurman på Twitter.

Troligtvis kommer själva öppningsanförandet där ny hård- och mjukvara presenteras att filmas med traditionella kameror, medan föreläsningar och demonstrationer filmas med hjälp av Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max. Dessa kommer sedan att göras tillgängliga i appen Apple Developer som kan laddas ner utan kostnad från App Store.