Producenten Annie Weisman, tidigare mest känd för sitt arbete med Desperate Housewives, har skrivit på ett tvåårigt kontrakt med Apple, rapporterar Deadline.

Annie Weisman är skapare, producent och showrunner för Physical, en kommande dramakomediserier till Apple TV Plus. I serien spelar Rose Byrne och frustrerad hemmafru under 80-talet som en dag upptäcker aerobics.

Innan Physical var Annie Wiesman showrunner för dramaserien Almost Family som gjordes med Universal TV och sändes under en säsong. Hon har även jobbat med The Path, Suburgatory och tv-serieversionen av About a Boy.

