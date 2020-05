Mac OS och Windows har valt väldigt olika sätt att hantera superhögupplösta skärmar, det Apple kallar retinaskärm. Gränssnitten i operativsystemen designades från början med förväntningen att de skulle användas på skärmar med runt 72 (Mac) eller 96 (Windows) bildpunkter per tum.

Macintosh Plus hade till exempel en nio tum stor skärm med upplösningen 512x342 pixlar, vilket blir 68 pixlar per tum. Första Imac från 1998 hade en 15-tumsskärm med 1024x768 pixlar – 85 per tum.

16-tums Macbook Pro har upplösningen 3072x1920 pixlar, vilket blir 226 pixlar per tum. Om gränssnittet ritades upp i samma storlek mätt i pixlar som det gjorde tidigare skulle menyer, knappar och annat bli extremt små på dessa högupplösta skärmar.

Apples lösning på det är att rita allt fyra gånger så stort. En knapp som tidigare var 28x28 pixlar blir istället 56x56 pixlar. På de flesta Macar är skärmen inställd på att ”se ut som” halva den faktiska linjära upplösningen, men inte på alla. 15-tums Macbook Pro från 2015 var till exempel inställd som standard på att se ut som 1440x900 pixlar på en skärm med 2880x1800 pixlar, och 27-tums Imac ser ut som 2560x1440 på 5120x2880 pixlar.

Nya 16-tums Macbook Pro däremot är som standard inställd på att se ut som 1792x1120 pixlar. Den ritar alltså upp 3584x2240 pixlar och krymper (interpolerar ner) till skärmens 3072x1920 fysiska pixlar.

För de allra flesta användare syns ingen skillnad i skärpa mellan dessa inställningar, och Apple antar att majoriteten kommer föredra mer utrymme på skrivbordet och i menyer/verktygspaneler.

Problem för fotografer

För användare som vill titta på bilder och video med 100 procent zoom uppstår ett problem om skärmen är inställd på en annan skalfaktor än 1:2. Program som Photoshop kan nämligen inte ”se” att skärmens fysiska upplösning inte är dubbelt så hög som den påstådda, vilket resulterar i att ”100%” i själva verket kanske motsvarar ”73,3%”.

Med ”ser ut som 1920x1080” täcker det här fotot som är 3840x2160 pixlar exakt hela skärmen med 100 procent zoom.

Vi kan illustrera det så här: Ta ett foto från en högupplöst kamera och beskär det till skärmens exakta fysiska upplösning, till exempel 3072x1920 pixlar på 16-tums Macbook Pro. Visa bilden i Photoshop, Affinity Photo eller ett annat bildbehandlingsprogram och välj 100 procent zoom.

Med ”ser ut som 2560x1440” på 4k-skärmen täcker samma bild med 100 procent zoom bara 73,3 procent av skärmytan.

Om du döljer användargränssnittet och visar bilden i helskärmsläge borde den nu täcka precis hela skärmen, varken mer eller mindre. Men med standardinställningen på 16-tums Macbook Pro kommer den istället bara täcka 73 procent av skärmen.

Du kan trixa med zoomnivån så att bilden täcker hela skärmen, men du kan aldrig få till sådan precision att det blir exakt 1:1, att varje pixel i bilden blir precis en pixel på skärmen. För att se detta kan du testa själv så här:

Rita en linje som en exakt en pixel bred ovanpå en tydligt kontrasterande färg. Zooma till 100 procent med skärmen inställd på sin naturliga retinastorlek (skalad till 1:2). Titta noga på hur linjen ser ut. Du kan ta en bild med ett makroobjektiv för att titta ännu närmre, eller använda lupp. Byt upplösning till den skalade upplösningen du vill använda. Fyll i den horisontella skalade upplösningen delat med den normala i zoom-fältet. Till exempel 1680/1440.

”Ser ut som 1920x1080” på en 4k-skärm. Klicka för större bild.

”Ser ut som 2560x1440” på en 4k-skärm. Klicka för större bild.

Resultatet bör bli att bilden ser precis lika stor ut, men när du tittar noga på linjen kan du ändå se en viss skillnad. Om du placerar linjen över en bakgrund där den blandas in en aning kommer den förmodligen bli ännu mindre tydlig med skalad upplösning.

Hur mycket av ett problem det här är beror dels på innehållet och dels på hur skarpögd du är. På just bärbara Macar där pixeltätheten är så hög är sannolikheten att du faktiskt kan se skillnad väldigt låg, men om du har exempelvis en 27-tumsskärm med 4k-upplösning (163 pixlar per tum) är risken högre, för att inte tala om en 32-tumsskärm (138 pixlar per tum).

Ett annat sätt att testa om du kan se någon skillnad är att titta på din skrivbordsbakgrund. Om det är en skarp bild med exakt rätt dimensioner för din skärms egna upplösning kan den bli en aning, aning suddig om du väljer en skalad upplösning.

Samma sak kan uppstå för den som jobbar med film i till exempel Final Cut Pro X och vill se en förhandsvisning med exakta pixlar. Med rörlig bild är det dock sällan ett problem i praktiken.

Om det är viktigt för dig att jobba med exakta pixlar måste du välja en skalad upplösning som är exakt hälften per dimension som skärmens egna. En 4k-skärm måste alltså vara inställd på ”ser ut som 1920x1080”. Det enda alternativet är att välja en helt oskalad upplösning, det vill säga 3840x2160 på en 4k-skärm, oavsett hur stor den är i tum.

Pixlar, dpi och upplösning: Så ändrar du bildstorleken på bästa sätt

Utskriftstorlek

I Photoshop, Affinity Photo och andra bildbehandlingsprogram finns ofta en inställning för att zooma till ”faktisk storlek”. Tanken är att hjälpa formgivare och fotografer att visa innehållet i samma fysiska storlek som det kommer bli vid utskrift. En A4-sida på skärmen ska alltså precis motsvara en A4-sida i verkligheten.

Det här stämmer sällan eftersom programmen inte vet hur många pixlar per tum din skärm har. I Adobe Photoshop finns en inställning där du kan fylla i värdet för just din skärm. Du hittar Bildskärmsupplösning under Enheter och linjer i inställningarna.

Här kan du byta till pixlar per centimeter och sedan fylla i resultatet av att dela skärmens horisontella upplösning med den fysiska storleken i centimeter. Mät så noga du kan och fyll i resultatet med decimaler.

Ta värdet från ”ser ut som” och dubblera det. Om du till exempel har en 15-tums Macbook Pro med ”ser ut som” 1680x1050 tar du 1680*2 delat med 33,2 cm vilket blir 101,2 pixlar per centimeter. När du har fyllt i rätt siffra i inställningarna och väljer Visa -> Utskriftstorlek ska den bli rätt storlek med något så när precision. Om du visar linjalerna ska de också stämma med en fysisk linjal.

I andra program som saknar en sådan inställning kan du testa dig fram med zoomfunktionen för att hitta en zoomnivå där den fysiska storleken matchar storleken på skärmen. En del program har möjligheten att spara en viss zoomnivå så att du snabbt kan välja den. I Affinity Photo till exempel kan du klicka på den lilla menyknappen i Navigator-panelen, välja Advanced och skapa en ny preset när du har ställt in rätt zoom.

Affinity Photo har en liten egenhet i att du kan välja en zoomnivå med decimaler, men programmet visar bara det avrundade värdet. När vi experimenterar på en 24-tums 4k-skärm hittar vi till exempel rätt zoomnivå på 61,8 procent. Då är en A4 exakt rätt storlek på skärmen. Det står då ”62%” i zoomfältet, men om vi istället fyller i just 62 och trycker retur zoomar bilden in ytterligare en aning och blir lite för stor.