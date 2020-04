Covid-19 har lett till att betydligt fler människor än vanligt täcker mun och näsa med mask. I många länder har det blivit ett krav för att till exempel handla mat, och i några för att över huvud taget röra sig utomhus.

Att bidra till minskad smittspridning är så klart bra, men många Iphone-användare har också upptäckt att Face ID inte gillar maskerna.

Det här är något Apples utvecklare uppenbarligen har varit smärtsamt medvetna om – 9 to 5 Mac rapporterar nämligen att de har lagt till en lösning på problemet i IOS 13.5.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p