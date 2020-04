Analysföretaget Check Point Research har presenterat en ny rapport gällande vilka företag som utnyttjas mest i samband med försök till nätfiske.

De mest populära måltavlorna är i tur och ordning Apple (10 procent), Netflix (9 procent) och Yahoo (6 procent) som tillsammans står för en fjärdedel av fallen. I övrigt kan nämnas Whatsapp på plats 4, Facebook på plats 7 och Microsoft på plats 8.

Att Apple är nummer ett på listan är föga förvånande, särskilt som kapade Apple-konton säljs för höga belopp på den ljusskygga delen av internet.

Utöver teknikföretag är banker och mediaföretag särskilt utsatta för den här sortens bedrägerier. Dessutom kan konstateras att 59 procent av attackerna sker via webben, 23 procent via appar och 18 procent via mejl. Med andra ord är det inte bara falska mejl som du bör se upp för.

Listan i sin helhet: