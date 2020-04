Siffrorna pekar nedåt för Mac just nu. Försäljningen av Apples Mac-datorer dök under första kvartalet 2020 med 21 procent under första kvartalet 2020 jämfört med samma period förra året, detta enligt siffror från Canalys.

Det bör nämnas att siffrorna inte är officiella och bekräftade av Apple, utan en uppskattning av försäljningen baserat på uppgifter från bland annat underleverantörer.

PC-försäljningen i stort minskade även den, dock inte lika mycket: Åtta procent. Andra områden har dock sett en mycket större tillväxt som en följd av det nya coronaviruset, däribland kategorier som datorskärmar, webbkameror, skrivare och hörlurar.