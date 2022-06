I syfte att öka intresset för den tredje säsongen av For All Mankind har Apple valt att under en begränsad period göra det möjligt för alla användare att se den första säsongen av den påkostade dramaserien utan kostnad.

For All Mankind utspelas i en alternativ tidslinje där rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen aldrig slutade och i en av huvudrollerna ser vi ingen mindre än Joel Kinnaman.

Observera att du behöver logga in med ditt Apple-id för att kunna ta del av erbjudandet, annars är det bara de första avsnitten av varje serie som du kan titta på utan kostnad.