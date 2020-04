Nu när en stor del av världens befolkning sitter i karantän på grund av coronaviruset väljer Apple att erbjuda ett antal av sina tv-serier och filmer utan kostnad.

Serierna det rör sig om är For All Mankind, Servant, Little America, Dickinson, Ghostwriter, Helpsters och Snoopy in Space. Den enda filmen som erbjuds är The Elephant Queen, en sevärd dokumentär som följer en flock elefanter på den afrikanska savannen.

Exakt vilka länder som kan ta del av erbjudandet är i skrivande stund oklart, men enligt Macrumors är tanken att det ska rulla ut till fler länder än USA inom kort.

I sammanhanget kan nämnas att användare med amerikanskt Apple-id (och tillgång till vpn) även kan ta del av gratis filmer och tv-serier från HBO och Epix under en begränsad tid.