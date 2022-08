Nyligen avslutades den tredje säsongen av For All Mankind på Apple TV Plus och redan nu står det klart att det blir minst en säsong till av den hyllade tv-serien som utspelas i en alternativ tidslinje där rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen aldrig slutade.

Om du inte vill skaffa en prenumeration på Apple TV Plus kan vi meddela att den första säsongen av For All Mankind släpps på bluray den 26 september.

Sedan tidigare finns en annan Apple-serie tillgänglig på bluray, nämligen Defending Jacob med Chris Evans, Michelle Dockery och Jaeden Martell i huvudrollerna.

Säkerligen är det många av er som fnyser åt tanken på fysiska skivor, men det finns en stor skara människor runt om i världen som fortfarande använder sig av bluray eller dvd.