”One world: Together at home” kallar Världshälsoorganisationen WHO och välgörenhetsorganisationen Global Citizen en konsert som ska hållas och livestreamas i hela världen 18 april.

På konserten medverkar både kända artister som Alanis Morissette, Billie Eilish, Lizzo, Paul McCartney och Stevie Wonder, och andra kändisar som David Beckham och ”kungen av Bollywood”, Shahrukh Khan. Presentatörer blir komikerna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert.

Apple och en lång rad andra företag har slutit upp bakom initiativet och kommer livestreama konserten: Alibaba, Amazon, Facebook, Instagram, Livexlive, Tencent, Tidal, Tunein, Twitch, Twitter, Yahoo och Youtube. Om Apple kommer göra det via Musik- eller TV-appen har inte klarlagts.