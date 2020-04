Teknikföretagen kraftsamlar och räcker ut hjälpande händer i coronakrisen. Ett av dem är Apple, som i mars donerade flera miljoner ansiktsmasker till den hårt kämpande sjukvården. Men företaget stannar inte där. under söndagen publicerade Apple-vd:n Tim Cook en videouppdatering på Twitter, där han berättar mer om hjälpinsatserna.

Tim Cook meddelar att Apple nu samlat ihop över 20 miljoner ansiktsmasker från sina tillverkningskedjor, som ska "doneras till de med störst behov". Företaget har nu också sjösatt ett initiativ, involverandes många olika avdelningar, för att designa, producera och leverera skyddsvisir direkt till sjukvården.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX