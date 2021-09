Ända sedan den första modellen av Ipad släpptes 2010 har kameran varit placerad på kortsidan, något som utgår från att användaren använder porträttläget som standard. Nuförtiden används emellertid Ipad mer som en bärbar dator än som en läsplatta, något som gör att landskapsläget är det som används mest.

Därför är det kanske inte särskilt förvånande att teknikläckaren Dylandkt nu hävdar att framtida modeller av Ipad Pro kommer anpassas för just landskapsläge.

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.