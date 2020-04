2011 började Apple använda thunderbolt-kontakter i Macar, först i Macbook Pro och senare i nästan alla Mac-modeller. Först var det thunderbolt 1.0 som senare uppgraderades till thunderbolt 2 med samma kontakt. 2016 övergick företaget till den nya thunderbolt 3-standarden som delar fysisk kontakt med usb-c, och det är fortfarande vad alla Macar som säljs i dag använder.

Om du var ute tidigt och skaffade ett thunderbolt-tillbehör med version 1 eller 2 och nyligen har skaffat en ny Mac med thunderbolt 3 kanske du undrar om du kan fortsätta använda det, och i så fall hur.

Du kan också befinna dig i den omvända situationen: Du har en äldre Mac med thunderbolt 1 eller 2 och undrar om du kan använda ett nyare tillbehör med thunderbolt 3.

Svaret på båda frågorna är i de allra flesta fall att ja det går, men du behöver köpa minst ett nytt tillbehör för att få det att fungera.

Med rätt utrustning kan du ansluta ett nytt tillbehör med Thunderbolt 3, som den här hårddisken, till en äldre Mac med thunderbolt 1 eller 2.

Apples smarta adapter

Om du har ett äldre tillbehör med thunderbolt 1 eller 2 med en egen strömkälla kan du ansluta det till din thunderbolt 3-bestyckade Mac med hjälp av Apples Thunderbolt 3 (USB-C) till Thunderbolt 2-adapter som kostar 600 kronor hos Apple.

Adaptern är den enda på marknaden som fungerar åt båda hållen. Du kan alltså koppla den mellan ett thunderbolt 1/2-tillbehör och en thunderbolt 3-dator eller tvärt om.

Det enda problemet med adaptern är att den inte kan förmedla ström. Thunderbolt 1 och 2 kunde skicka upp till 10 watt ström till anslutna tillbehör via vanliga kopparkablar (optiska kablar har aldrig varit speciellt vanliga men har hela tiden krävt tillbehör med egen strömkälla). Thunderbolt 3 kan använda usb-c-standarden USB Power Delivery för att skicka upp till 100 watt till anslutna prylar.

Apples adapter.

De flesta gamla thunderbolt 1/2-prylar använde egen extern strömförsörjning, men det kryllar av thunderbolt 3-produkter som måste drivas via thunderbolt-kontakten. Ska du ansluta dessa till en äldre Mac som 2015 års Imac 5K eller Macbook Pro krävs därför mer än bara Apple-adaptern.

Docka är lösningen

Det enda pålitliga sättet vi känner till att få tillbehör som kräver ström att fungera mellan thunderbolt-generationerna är via en dockningsstation. Dockan ska ha sin egna externa strömförsörjning som i sin tur kan ge ström till anslutna tillbehör.

Har du en äldre Mac och vill ansluta thunderbolt 3-prylar behöver du en thunderbolt 3-docka som du ansluter till datorn med hjälp av Apples adapter. Tänk på att det måste vara just en thunderbolt 3-docka med extern strömförsörjning, och inte en usb-c-docka.

Har du en ny Mac och vill använda tillbehör med thunderbolt 1 eller 2 behöver du en thunderbolt 2-docka, som du ansluter med samma adapter.

Thunderbolt 3-dockor som fungerar är till exempel Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro och Elgato Thunderbolt Dock 3. Exempel som inte fungerar är Belkin Thunderbolt 3 Mini Dock (trots att det alltså är thunderbolt) och Caldigit USB-C Pro Dock (som alltså är usb-c och inte alls thunderbolt).

Alla thunderbolt 2-dockor bör fungera, eftersom de alltid hade extern ström. Det stora problemet är att få tag i en, eftersom samtliga har slutat tillverkas. Ebay kan vara det bästa sättet, men du bör också jämföra med priset på ett uppdaterat tillbehör. Kanske är det varken värt besväret eller kostnaden att få en gammal extern hårddisk att fungera med nya Macen.

Akta dig för displayport och usb-c

Apples adapter är perfekt för tillbehör som använder thunderbolt-standarden, men fungerar inte alls med något annat. Du kan därför inte:

Ansluta skärmar med mini displayport (samma fysiska kontakt som thunderbolt 1/2) till en thunderbolt 3-kontakt via adaptern.

Ansluta några usb-c-tillbehör till gamla Macar med thunderbolt 1 eller 2.

Det här innebär till exempel att du inte kan ansluta den äldre versionen av LG Ultrafine 4K på 21,5 tum med 4069x2304 pixlars upplösning till gamla Macar eftersom den använder usb-c och inte thunderbolt 3. Den nya versionen på 24 tum med vanlig 4k-upplösning (3840x2160 pixlar) fungerar däremot.

Tänk på bandbredden

En annan sak du kan behöva ha i åtanke är hastigheten på anslutningen. Thunderbolt 1 klarar maximalt 10 gigabit per sekund, thunderbolt 2 klarar 20 gigabit per sekund och thunderbolt 3 klarar 40 gigabit per sekund.

Om du ansluter en vrålsnabb modern nvme-baserad ssd via adapter till en gammal Mac med thunderbolt 1 kommer den slå i hastighetstaket och som mest får du ut 1,25 gigabyte per sekund. Även thunderbolt 2 kan slå i sitt tak på 2,5 gigabyte per sekund.

Egpu

Mac OS har i dag inbyggt stöd för externa grafikkort (egpu), men bara via thunderbolt 3. Det går trots det att ansluta en egpu till en äldre Mac via Apples adapter och för till exempel spel gör den lägre bandbredden inte så mycket. Men du måste hacka systemet en aning för att få igång det, och det är inget vi kan rekommendera för vanliga användare.