Sedan IOS 9.3 har ubildningssektorn kunnat köpa in ett antal Ipad som sedan kan användas av varje elev självständigt via användarkonton. Med Ipad OS 13.4 kommer den möjligheten även till företag, rapporterar 9 to 5 Mac.

Företag som använder funktionen Managed Apple ID för att ge anställda Apple-konton kan nu aktivera delning på Ipad. Precis som för skolor innebär det att varje anställd har sitt eget konto där all data lagras i molnet och bara tillfälligt cache:as på en viss Ipad.

Beroende på hur mycket utrymme som finns ledigt och hur mycket plats en användares tillfälliga lagring tar kan Ipad komma ihåg de senast inloggade användarna och behöver inte ladda om allt från nätet varje gång.

Ett företag som har en eller ett par Ipad för en viss syssla som utförs av en rad olika medarbetare kan ha stor nytta av funktionen, och det går även att tillfälligt använda den utan inloggning om administratören tillåter det – så att en besökare kan ha något att surfa på utan att komma åt några företagsresurser.

Andra nyheter för organisationer i Ipad OS 13, IOS 13 och Mac OS 10.15.4 inkluderar ett provtagningsläge för Mac och möjligheten för skolor att installera egenutvecklade appar internt via Apple School Manager.