Coronaviruset har lett till stora omställningar för många. Ett stort antal företag och myndigheter har bett alla anställda som kan att jobba hemifrån. För den som är van att göra det är det inget knepigt, men har du aldrig gjort det tidigare kan det vara mycket att vänja dig med.

I den här artikeln har vi samlat tips som kan underlätta och göra hemmajobbet mer givande, effektivare och förhoppningsvis lite roligare.

1. Skilj på jobb och hemmaliv

Det är inte lätt ens för den som normalt jobbar hemifrån och lär knappast bli lättare om skolorna stänger och hela familjer är hemma, men om du ska jobba – försöka hålla dig till fasta tider.

För att underlätta för det finns det flera saker du kan göra. Bäst är om du kan ha ett särskilt rum som hemmakontor och stänga dörren om dig när du ska jobba. På det viset hjälper du både resten av familjen och dig själv att hålla isär jobb och familjeliv. Näst bäst är en jobbhörna i vardagsrummet eller ett annat rum (inte sovrummet!) som du kan släcka och glömma på kvällen.

Om det inte går får du nöja dig med att prata med familjen och sätta upp ett tydligt schema.

Fortsätt inte jobba efter arbetsdagens slut. Lika viktigt som att vara tydlig med när du inte ska störas är att vara tydlig med när du är hemma ”på riktigt”. Det kan hjälpa att ha någon form av ritual när du ”går hem” efter jobbet.

Kläder kan vara en del i det här. En del stormtrivs med att jobba i pyjamas men många har problem att känna sig professionella om de inte klär upp sig lite. Testa att välja ut en ”uniform” som du byter om till när du börjar jobba och tar av när du slutar. Det här kan också hjälpa dig känna att helgerna fortfarande skiljer sig från vardagar.

2. Stoppa distraktionerna

Även om du sitter där för dig själv finns det många distraktioner i hemmet, och utan kollegor som kan snegla dig över axeln är det även lätt hänt att du trillar dit och kollar Facebook eller läser MacWorld istället för att jobba.

Focus är ett smart program som kan hjälpa dig undvika distraktioner i form av webbplatser och program du inte vill slösa halva dagen på. Du lägger till webbplatser och program, och ställer in under vilka tider du ska fokusera. När du försöker öppna något blockerat visas ett inspirerande citat istället. Programmet har en pausfunktion så att du till exempel snabbt kan läsa igenom de senaste nyheterna, och du ställer själv in hur många minuters paus du totalt får.

Om du huvudsakligen använder webbläsare kan du testa ett tillägg som gör samma sak istället. Stayfocusd för Chrome som även ska fungera med andra Chromiumbaserade webbläsare som Opera. Istället för ett schema väljer du hur många minuter du totalt får tillbringa på en viss webbplats.

Är mobilen ett större hinder finns det lösningar där också. Med Iphone kan du aktivera Skärmtid och ställa in tidsbegränsningar för distraherande appar.

Ett annat sätt att stänga ute omgivningen och få arbetsro är med ett par bra brusreducerande hörlurar. Stora, sköna hörlurar är ett bättre val för många timmars arbete än in-ear-lurar.

Stort test: 9 brusreducerande hörlurar som stänger oljudet ute

3. Håll koll på vad du gör

Förutom dragningskraften från distraktioner finns det även en risk när du jobbar hemma att du helt enkelt inte är så produktiv. Det finns många Macprogram som kan hjälpa dig få gjort mer med den tid du har.

För det första har du olika att göra-listor. Apples inbyggda Påminnelser räcker för en del, men om ditt jobb är mer komplext kan du behöva något annat. Även om du på kontoret klarar dig utan kan du ha nytta av det när du är hemma. Det är lättare att hålla pli på dig själv om du har en lista med saker du ska ha gjort vid dagens slut.

Några av de bästa alternativen på Mac är Things, Omnifocus och Todoist. Microsoft köpte nyligen upp populära Wunderlist och lade ner det, men har nu släppt ett eget program kallat Microsoft To-Do som ser lovande ut. Det är dessutom gratis, och kan synka med Outlook för de många kontorsarbetare som använder det programmet för mejl och kalendrar.

En annan slags program är tidsspårare. Mac OS har numera en inbyggd variant i form av Skärmtid, men det finns flera andra program som kan ge mer finmaskig koll på exakt vad du har pysslat med. Det bästa är Timing, som håller koll inte bara på vilka program du använder utan även vilka dokument du har öppna (och naturligtvis vilka webbplatser du besöker).

Med en tidsspårare får du svart på vitt hur mycket tid du egentligen har lagt på till exempel att läsa mer nyheter om coronaviruset, och hur mycket du har jobbat.

4. Håll kontakten

Ensamheten när du inte kan prata med kollegorna kan vara kännbar, så det är viktigt att hålla kontakten. Om ditt företag använder Slack kan du fortsätta med det som vanligt men kanske lägga lite mer tid på det som ersättning för utebliven fikatid.

Många företag har sina egna rutiner och program för videokonferenser och annan kommunikation, och då använder du så klart dessa. Men jobbar du på ett mindre företag eller en större organisation som av någon anledning inte har det måste ni prova er fram och hitta bra lösningar.

Facetime, Skype, Gotomeeting och Google Hangouts är bara några förslag, beroende på hur många som ska prata och vilka säkerhetskrav som ställs.

5. Samredigera

När du inte kan sitta bredvid en kollega och tillsammans gå igenom och redigera ett dokument, rätta fel i en tabell eller något annat kan ni testa samredigering via molnet istället. Både Googles G-Suite och Microsofts Office 365 har stöd för detta.

Samredigering innebär att flera personer kan ha samma dokument öppet samtidigt och göra ändringar. Med en videochatt igång samtidigt som ni redigerar kan det bli nästan lika effektivt som att sitta tillsammans vid en dator.

6. Utöka arbetsytan

Oavsett om du har en jobblaptop med dig hem som du ska jobba på eller ska använda din egen Mac kan du ha nytta av en extern skärm. När hela jobbet ska skötas på datorn kan det snabbt bli väldigt trångt på skärmen, speciellt på en laptop.

Med en extern skärm kan du lägga mejl och andra kommunikationsprogram på den ena skärmen och de program eller webbläsarfönster du behöver för att utföra själva jobbet på den andra. För de flesta behövs ingen märkvärdig skärm, men om du är van vid Apples retinaskärmar kanske du ändå vill ha en högupplöst skärm. En 24-tumsskärm med 4k-upplösning blir ungefär lika skarp som Apples skärmar, men en 27-tumsskärm med 4k inställd på att skala till motsvarande 2560 x 1440 pixlar är också vettigt.

Läs mer: Så väljer du rätt extern skärm till Macen

7. Problemlösning

Det är möjligt att du stöter på problem när du ska komma igång att jobba. Det kan handla om en företags-vpn som inte vill köra igång, eller Windows-exklusiva program du måste använda.

Om du försöker installera ett program, till exempel en vpn-klient, och det inte fungerar, kan du testa följande: Ctrl/höger-klicka på programmet och välj Öppna. Om systemet säger att programmet kommer från en okänd tillverkare och inte ska köras kan du välja att öppna ändå.

För att använda Windows-program har du flera alternativ. Det bästa om du ska sitta och jobba på en Mac är att installera Windows via en virtuell maskin. Då kan du köra Mac-program för allt som fungerar där, till exempel G-Suite, Office och interna webbappar, och ha Windows-programmen sida vid sida.