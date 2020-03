Uppdateringen till Mac OS 10.15 Catalina medförde en rad förändringar i hur Macen lagrar och skyddar systemfiler. Systemet går mycket längre än tidigare och Apple har alla filer som inte behöver ändras under körning på en separat volym på disken som inte går att skriva till.

Det innebär att du inte kan placera filer och mappar på rootnivån, det vill säga direkt på Macintosh HD om den inbyggda lagringen heter så (sökvägen /), och inte heller ett antal mappar som ligger där, till exempel System. Att du kan skriva till andra mappar, som /Users, beror på att dessa i själva verket ligger på en skrivbar volym kallad Macintosh HD - Data som Catalina automatiskt och osynligt syr ihop med systemskivan.

Men en del användare har vant sig vid att kunna lägga saker där, antingen av gammal vana eller för att filer där är enkla att komma åt oavsett vilken användare som är inloggad. Företag kan också stöta på problem om specialutvecklad mjukvara förväntar sig att hitta sina filer i en mapp direkt på rootnivån.

Som tur är har Apple tänkt på det här och har bakat in ett nytt redskap för att kringgå begränsningen.

Lösningen heter synthetic.conf och är en ren textfil du placerar i mappen /etc. Den ska ha filrättigheterna: root: read/write, wheel: read, everyone: read.

Synthetic.conf kan skapa symboliska länkar till skrivbara mappar på den enbart läsbara systemskivan, och även för att skapa tomma mappar på vilka du kan montera filsystem, till exempel nätverksvolymer eller externa hårddiskar.

För att skapa en länk skriver du in namnet den ska ha där den ligger på hårddiskens rootnivå, följt av en tabb och sedan sökvägen till mappen utan inledande /. Om du har en mapp kallad Gemensamt som du tidigare har haft direkt på hårddisken kan du numera lägga den på rootnivån av den skrivbara Data-volymen (/System/Volumes/Data/) och lägga till följande i en ny tom textfil (om du använder Textredigerare måste du först välja Format -> Gör till ren text):

Gemensamt System/Volumes/Data/Gemensamt

Tänk på att det alltså ska vara tabb och inte mellanslag mellan de två delarna. Spara filen som synhetic.conf i /etc och starta om Macen (om du skriver in / under Spara som får du upp en dialogruta för att snabbt hoppa till valfri sökväg). Har du gjort rätt ska det nu ligga en symbolisk länk till Gemensamt-mappen direkt på Macintosh HD bredvid mapparna Användare, Bibliotek, Program och System.

För att skapa en tom mapp mot vilken du kan montera filsystem skriver du in namnet den ska ha utan något annat efter. Företag som till exempel förlitar sig på att kunna montera en nfs-nätverksvolum direkt på rootnivån kan använda den tekniken.