Butiker, restauranger, evenemang. Över hela världen stänger etablissemang för att motverka spridningen av det nya coronaviruset, covid-19. Senast i raden är Apple, som på morgonen svensk tid meddelat att man håller butiker över hela världen stängda i två veckor. Den 27 mars är planen att öppna dem igen.

Tidigare under våren såg sig Apple tvungna att stänga sina butiker i det hårdast drabbade landet Kina. I går kunde dessa återigen slå upp dörrarna efter att virussituationen stabiliserat sig, medan Apple istället valde att stänga ned i det hårt drabbade Italien. Nu breddas nedstängningen till hela världen utom Kina.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ