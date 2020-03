I fredags valde Apple att stänga ner alla sina fysiska butiker utanför Kina, däribland Apple Store i Helsingborg, Malmö och Täby.

Från början var tanken att butikerna skulle hållas stängda till den 27 mars, men nu rapporterar 9to5Mac att de kommer hållas stängda på obestämd tid. Med andra ord dröjer det tills virusutbrottet är under kontroll innan det går att handla i en fysisk Apple Store igen.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att påpeka att det fortfarande går att beställa produkter via nätbutiken, så om du behöver en ny Iphone, Ipad eller Mac ska du kunna få tag på ett exemplar.

Tidigare (2020-03-14):

Butiker, restauranger, evenemang. Över hela världen stänger etablissemang för att motverka spridningen av det nya coronaviruset, covid-19. Senast i raden är Apple, som på morgonen svensk tid meddelat att man håller butiker över hela världen stängda i två veckor. Den 27 mars är planen att öppna dem igen.

Tidigare under våren såg sig Apple tvungna att stänga sina butiker i det hårdast drabbade landet Kina. I går kunde dessa återigen slå upp dörrarna efter att virussituationen stabiliserat sig, medan Apple istället valde att stänga ned i det hårt drabbade Italien. Nu breddas nedstängningen till hela världen utom Kina.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ