Film- och tv-inspelningar är en utmärkt chans för smittsamma sjukdomar att sprida sig. Hundratals människor samlas på små ytor och många är frilansar som flyttar från projekt till projekt. Därför är det inte så konstigt att flera studior har börjat ställa in inspelningar och skjuta upp produktioner.

Apple är numera filmbolag och har också påverkats. Andra säsongen av The Morning Show började spelas in tidigare under vintern men har nu tagit paus, och Deadline rapporterar att produktionen av Foundation också har frusits.

Foundation, den första filmatiseringen av Isaac Asimovs science fiction-böcker, spelas in i Irland där myndigheterna har stängt skolor och begränsat folksamlingar för att stävja utbrottet. En anställd hos Apple i Cork hör till de som har smittats av det nya coronaviruset.