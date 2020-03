Apple verkar jobba på en ny funktion till Apple Watch som ska kunna mäta syrenivån i blodet på användaren. Detta baserat på ny kod som upptäckts i IOS 14, rapporterar 9to5mac.

Syrenivån i blodet ändrar sig under dagen, men allt för stora svängningar kan vara ett tecken på hälsoproblem. Tekniken kommer fungera genom att Apple Watch varnar bäraren om syrenivån sjunker under en viss gräns. Hälsosamma nivåer är mellan 95 till 100 procent medan syrenivåer under 80 procent kan vara farligt.

Om funktionen kommer dyka upp i Apple Watch Series 6 eller som en uppdatering via Watch OS 7 är oklart. Faktum är att redan den ursprungliga Apple Watch, som släpptes 2015, hade en hjärtsensor som kunde mäta syremängden i blodet. Men av någon anledning valde Apple att inte aktivera den.

