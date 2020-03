Trots att det bara har gått några månader sedan Apple TV Plus lanserades är det redan dags för en av cheferna att lämna skutan.

Enligt The Hollywood Reporter har nämligen Michelle Mendelovitz, ansvarig för manusbaserade tv-serier som For All Mankind, Servant och Invasion, valt att lämna Apple till förmån för en liknande tjänst hos 20th Century Fox Television. Det innebär att hon kommer att bidra med innehåll till Disney Plus och Hulu, två av de främsta konkurrenterna till Apple TV Plus.

Vem som ska ta över Mendelovitz roll på Apple TV Plus har i skrivande stund inte meddelats, men det lär inte bli särskilt svårt för Apple att hitta någon som är intresserad av tjänsten.

Apple TV Plus kostar 59 kronor per månad, men har du köpt en ny Mac, Iphone, Ipad, Ipod Touch eller Apple TV kan du titta på utbudet utan kostnad under ett års tid.