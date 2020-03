Hösten 2019 fick Ipad till slut sitt egna operativsystem, Ipad OS. De allra flesta nyheter som kom till IOS 13 finns dock även för Ipad OS 13 då det i grunden är samma system (så nyheterna i den här artikeln gäller även Ipad).

Några saker är dock unika för Ipad OS 13. Dem kikar vi närmare på här.

Det löstagbara tangentbordet

Ipad har länge haft ett virtuellt tangentbord som går att dela i två mindre delar, perfekt för att kunna skriva på även när Ipaden hålls i handen. Nytt för Ipad OS 13 är dock ett litet tangentbord som kan ”plockas loss” och sättas var som helst på skärmen. Perfekt för ena tummen när Ipad-enheten används på språng.

Aktivera tangentbordet genom att hålla ned på knappen som gömmer tangentbordet, längst ned i högra hörnet. För att återställa det vanliga tangentbordet sveper du utåt med två fingrar på tangentbordet, en enkel ”zoom-gest” alltså.

Appsnurran – lätt att missa

Appsnurran, eller Slide Over som Apple kallar det, har fått ett nytt sätt att växla mellan fönster. Slide Over finns sedan tidigare och gör att du kan köra en app i mindre format (samma bredd som en Iphone) ovanpå ”huvudappen.”

Med Ipad OS 13 har Slide Over fått ett nytt sätt att växa mellan apparna som körs där. Slide Over aktiveras först genom att svepa in från höger sida av skärmen. Svep helt enkelt upp från nedre delen av miniatyr-appen som nu finns där, precis som på en Iphone, så dyker ett nytt gränssnitt upp. Där kan du sedan välja mellan de appar som tidigare körts i Slide Over.

Foto: Leif Johnson/IDG

Stöd för mus – och kanske trackpad i framtiden

Med Ipad OS 13 kom något överraskande också stöd för att använda en extern mus via både usb och bluetooth till Ipad. Någon riktig muspekare finns inte, men väl en (inte särskilt precis) grå cirkel som visar var du är på skärmen.

Apple benämner funktionen som ett hjälpmedel. Därför hittas den också under funktionen Assistive Touch i Ipads inställningspanel för Hjälpmedel.

Kanske kan dock funktionen i framtidne komma att lyftas fram mer än tidigare. Ett rykte säger att Apple håller på att ta fram ett Smart Keyboard med inbyggd pekplatta. Det återstår att se om ryktet blir till sanning.

Äntligen extern lagring

Det här är utan tvekan en av de största nyheterna i Ipad OS, men för viktig för att ändå inte nämnas här. Med Ipad OS 13 når appen Filer större potential än någonsin tidigare. Dels på grund av sin nyvunna möjlighet att komprimera filer och hantera nedladdningar från Safari, men kanske framför allt för att Ipad-användare nu kan koppla ett usb-minne eller en extern hårddisk till sin Ipad. Lagringsenheten dyker sedan upp i Filer, precis som i Finder på Mac.

Allt som behövs är en hårddisk eller sticka med usb-c-kontakt, alternativt att du har en adapter för usb-c eller lightning beroende på Ipad-modell.

Split View med samma app

I kategorin liten men naggande god finns den här nyheten. Det tog sin lilla tid, men äntligen kan samma app köras i två fönster bredvid varandra. Perfekt om du skriver i webbversionen av Google Docs och har ett referensmaterial i ett annat fönster.

Ny palett för Apple Pencil

Livet med Apple Pencil blir aningen enklare i Ipad OS 13. Den nya platten där du väljer mellan olika pennor, färger, sudd med mera, har uppdaterats. Den kan flyttas runt på hela skärmen, och även minimeras för att ta mindre plats. Fönstret kan även minimeras per automatik.

Nu finns ”3D Touch" på Ipad

Funktionen för att trycka hårt på skärmen försvann visserligen med Iphone 11-serien, men ersattes med ett långt tryck för att få upp samma genvägar som 3D Touch har gett. Med Ipad OS 13 kommer dessa genvägar till Ipad.

Tryck länge på en länk för att få en förhandsvisning av sidan samt flera alternativ. Eller tryck på en app för att se genvägar för appen, samt inställningar för att ändra hemskärmen eller radera appen.