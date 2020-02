”Stupid Love” är Lady Gagas första egna singel sedan 2017. Den släpptes sent under fredagen svensk tid på Twitter – då med hashtaggen ”shot in Iphone”. Även Apple har delat en video med delar av musikvideon. Där framgår att videon har filmats med en Iphone 11 Pro.

Tidigare under året har även Selena Gomez samarbetat med Apple och släppt en video som helt var filmad på en Iphone.