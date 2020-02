Apple Japans Youtube-konto har släppt en ny reklamfilm som uppmärksammar Macbooks förekomst i flera olika animefilmer och tv-serier.

Den ikoniska datorn dyker upp antingen i sin ursprungliga form eller som en referens med snarlik logotyp i form av ett hjärta, ett päron eller liknande.

Bland de animes som dyker upp i reklamen syns titlar som Your Name, Weathering With You, Terror in Resonance med flera.

