Shadow är en ny streamingtjänst för spel, en konkurrent till Nvidia Geforce Now och Google Stadia. Tjänsten släpptes nyligen och fungerar på pc, Mac, Android, IOS och Apple TV, men har ännu inte lanserats i Sverige.

Under onsdagen meddelade Shadow i ett inlägg på Reddit att appen för Iphone och Ipad har plockats bort från App Store. Appen bröt mot ”en viss del av App Store-reglerna” och Apple lät inte företaget släppa en uppdatering utan tog bort den tills utvecklarna har anpassat sig till reglerna.

TV OS-versionen av Shadow ligger fortfarande kvar i butiken och verkar alltså inte ha samma regelvidriga funktion.

För ett par år sedan tog Apple bort Valves Steam Link-app från App Store eftersom den kringgick Apples krav på att alla köp i appar ska gå via App Store. Det är oklart om Shadows problem är relaterat till spelköp – precis som med Geforce Now ansluter du spel du redan äger till kontot för att spela via molnet.