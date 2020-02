Youtubern Jon Prosser har delat en bild via Twitter som han påstår kommer från anställda vid detaljhandelskedjan Target. Bilden visar hur en produkt med namnet "Apple Airpods X Generation" är listad i företagets varusystem.

Produkten har en prissättning på 399,99 dollar, motsvarande cirka 4000 kronor, och enligt Jon Prosser skulle det kunna handla om ett par over-ear-hörlurar från Apple.

Enligt Appleinsider, som har talat med flera Target-anställda, är det vanligt med "platshållare" för nya produkter i varusystemet och att prisinformationen ofta stämmer men inte namnet på produkten.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47