Den nya Look Around-funktionen i Apples Kartor-app har nu utökats med tre nya amerikanska städer: Boston, Philadelphia och Washington D.C., rapporterar Macrumors.

På de platser som "Look Around" är tillgängligt visas nu en kikarikon som du kan trycka på för att aktivera läget. Nu styr sedan genom att svepa och trycker för att flytta utsiktspunkten.

Look Around dök föst upp i Apple Kartor till IOS 13. Sedan tidigare finns även städer som New York, Los Angeles, San Francisco-området, Las Vegas och delar av Hawaii tillgängliga i läget.

